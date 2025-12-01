Parcours Façades Saint-Mihiel
Parcours Façades Saint-Mihiel samedi 13 décembre 2025.
Parcours Façades
Saint-Mihiel Meuse
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-13 17:00:00
fin : 2026-01-06 22:30:00
2025-12-13
Au coeur de la nuit de décembre, un projet artistique grandeur nature transforme m’espace urbain.
Rendez-vous du 13 décembre au 4 janvier 2026 pour (re)découvrir le Parcours Façades.
22 Façades créées par Isaballe Adelus & Suran.
A Saint-Mihiel, Heudicourt, Troyon et IssoncourtTout public
Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 75 12 52 74
English :
In the heart of the December night, a life-size art project transforms urban space.
Join us from December 13 to January 4, 2026 to (re)discover the Parcours Façades.
22 Façades created by Isaballe Adelus & Suran.
In Saint-Mihiel, Heudicourt, Troyon and Issoncourt
German :
Mitten in der Dezembernacht verwandelt ein lebensgroßes Kunstprojekt den städtischen Raum.
Besuchen Sie uns vom 13. Dezember bis zum 4. Januar 2026, um den Fassadenparcours (wieder) zu entdecken.
22 Fassaden, die von Isaballe Adelus & Suran gestaltet wurden.
In Saint-Mihiel, Heudicourt, Troyon und Issoncourt
Italiano :
Nel cuore della notte di dicembre, un progetto artistico a grandezza naturale sta trasformando lo spazio urbano.
Unitevi a noi dal 13 dicembre al 4 gennaio 2026 per (ri)scoprire il Parcours Façades.
22 Facciate create da Isaballe Adelus & Suran.
A Saint-Mihiel, Heudicourt, Troyon e Issoncourt
Espanol :
En plena noche de diciembre, un proyecto artístico a escala real transforma el espacio urbano.
Acompáñenos del 13 de diciembre al 4 de enero de 2026 para (re)descubrir el Parcours Façades.
22 Fachadas creadas por Isaballe Adelus & Suran.
En Saint-Mihiel, Heudicourt, Troyon e Issoncourt
L’événement Parcours Façades Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-11-01 par OT COEUR DE LORRAINE