Parcours familial de 25 km & animations Châtellerault

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Tout au long du parcours, profitez gratuitement d’animations festives et conviviales l’Aventure des As’, une aventure en famille pour découvrir l’histoire du vélo, des concerts, des villages d’animations à Thuré et Scorbé-Clairvaux avec des artisans, des producteurs locaux, des jeux pour enfants, un manège écolo et bien plus encore. Vous pourrez même tester le parcours d’accro’branche Aven’Thuré !

Deux départs groupés 10h30 et 14h

Un moment festif, sécurisé et convivial pour découvrir Grand Châtellerault autrement, en famille ou entre amis.

Inscription obligatoire pour récupérer le carnet d’énigmes de l’Aventure des As’ .

