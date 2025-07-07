Parcours famille Bourges
Parcours famille Bourges lundi 11 août 2025.
Parcours famille
La Maison des Musées Bourges Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-11 14:30:00
fin : 2025-08-11 16:30:00
Date(s) :
2025-08-11
Accompagnez vos enfants à une expérience enrichissante une visite de l’exposition suivie d’un atelier créatif, dès 5 ans !
Inscription obligatoire. 6 .
La Maison des Musées Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45
English :
Accompany your children on an enriching experience: a tour of the exhibition followed by a creative workshop, from age 5 upwards!
German :
Begleiten Sie Ihre Kinder zu einer bereichernden Erfahrung: ein Besuch der Ausstellung mit anschließendem Kreativworkshop, ab 5 Jahren!
Italiano :
Portate i vostri bambini a vivere un’esperienza arricchente: una visita alla mostra seguita da un laboratorio creativo, a partire dai 5 anni!
Espanol :
Lleve a sus hijos a vivir una experiencia enriquecedora: una visita a la exposición seguida de un taller creativo, ¡a partir de 5 años!
L’événement Parcours famille Bourges a été mis à jour le 2025-05-22 par OT BOURGES