PARCOURS FAMILLE MISSION ARKEOEUFS… LOGIQUE ! Musée archéologique de Jublains Jublains

PARCOURS FAMILLE MISSION ARKEOEUFS… LOGIQUE !

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

RDV au Musée archéologique de Jublains pour un parcours famille, de 10h à 18h !

Parcourez en famille le site archéologique de Jublains et retrouvez l’objet mystère de l’archéologue. Pour commencer,

récupérez par équipe une boite à oeufs puis cheminez en direction des monuments qui composent la ville antique de

Noviodunum. À chaque étape, récupérer un oeuf de couleur. En fin de parcours, un double défi vous attend présenter

les 5 oeufs de couleurs et identifier le nom de l’objet mystère ! En cas de succès, vous recevrez alors un véritable oeuf

en chocolat pour compléter votre étui.

Dimanche 5 avril 2026

10h à 18h

Tarif gratuit (premier dimanche du mois)

Début du parcours musée archéologique de Jublains

Tous publics

Renseignements au 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Jublains Archaeological Museum for a family trail from 10am to 6pm!

L’événement PARCOURS FAMILLE MISSION ARKEOEUFS… LOGIQUE ! Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co