PARCOURS FAMILLE MISSION ARKEOEUFS… LOGIQUE ! Musée archéologique de Jublains Jublains
PARCOURS FAMILLE MISSION ARKEOEUFS… LOGIQUE ! Musée archéologique de Jublains Jublains dimanche 5 avril 2026.
PARCOURS FAMILLE MISSION ARKEOEUFS… LOGIQUE !
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
RDV au Musée archéologique de Jublains pour un parcours famille, de 10h à 18h !
Parcourez en famille le site archéologique de Jublains et retrouvez l’objet mystère de l’archéologue. Pour commencer,
récupérez par équipe une boite à oeufs puis cheminez en direction des monuments qui composent la ville antique de
Noviodunum. À chaque étape, récupérer un oeuf de couleur. En fin de parcours, un double défi vous attend présenter
les 5 oeufs de couleurs et identifier le nom de l’objet mystère ! En cas de succès, vous recevrez alors un véritable oeuf
en chocolat pour compléter votre étui.
Dimanche 5 avril 2026
10h à 18h
Tarif gratuit (premier dimanche du mois)
Début du parcours musée archéologique de Jublains
Tous publics
Renseignements au 02 43 58 13 20, musee.jublains@lamayenne.fr .
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr
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English :
Join us at the Jublains Archaeological Museum for a family trail from 10am to 6pm!
L’événement PARCOURS FAMILLE MISSION ARKEOEUFS… LOGIQUE ! Jublains a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co