Parcours féministe dans le XXe arrondissement Départ de l’Espace Taos Amrouche Paris

À Paris, chaque année, nous assistons à l’attribution de nouveaux noms de femmes à des rues, des jardins et des écoles, mais le chemin reste encore long.

Cette activité se déroulera en plein air dans le 20e arrondissement de Paris. Le choix de ce parcours féministe se veut riche de diversité culturelle et d’expressions variées, offrant aux femmes une impulsion pour revendiquer leur dignité, leur liberté. Il rend hommage à celles qui n’ont jamais baissé les bras face à l’adversité. Ponctué de récits biographiques, le parcours se déroulera à pied, en bus voire en tramway à travers les rues du 20e arrondissement, où les participantes iront à la rencontre de ces femmes qui, chacune à leur manière, ont laissé une empreinte indélébile sur l’émancipation des femmes. Un parcours mémori’Elles conçu par le groupe Femmes d’Ici et de Là-bas de l’ACB.

Il est essentiel de donner de la visibilité à celles dont nous ne devons pas oublier les combats. Ce sera un moment d’éducation populaire féministe, où nous explorerons les points communs entre des figures emblématiques telles que Taos Amrouche, Marguerite Duras, Édith Piaf, Séverine, Ella Fitzgerald, Barbara, Anne Sylvestre, Janis Joplin et Assia Djebar, toutes ayant marqué la France et le monde.

« La marche deviendra un symbole de libertés », comme l’écrit Assia Djebbar. « Celui du mouvement et du déplacement du corps féminin, la « première” des libertés, de l’émancipation et de la transgression ».

PARCOURS FEMINISTE DANS LE 20E ARRONDISSEMENT SAMEDI 28 MARS DE 14H30 A 18H00

Le départ se fera à 14h30 de l’Espace Paris Jeunes Taos Amrouche, 49 rue Piat 75020 Paris (inscription nécessaire).

Ce parcours mémori’Elles est conçu par le groupe Femmes Ici et Là-Bas de l’ACB. Il sera ponctué de récits biographiques et se déroulera à travers les rues du 20ème arrondissement, où les participant.e.s iront à la rencontre de ces femmes qui, chacune à leur manière, ont laissé une empreinte indélébile sur l’émancipation des femmes : Taos Amrouche, Marguerite Duras, Édith Piaf, Séverine, Ella Fitzgerald, Barbara, Anne Sylvestre, Janis Joplin et Assia Djebbar.

Le samedi 28 mars 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

La promenade est organisée par l’Association de Culture Berbère. Contact pour l’inscription :

01 43 58 23 25 ou contact@acbparis.org

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T15:00:00+01:00

fin : 2026-03-28T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T14:00:00+02:00_2026-03-28T16:00:00+02:00

Départ de l’Espace Taos Amrouche 49, rue Piat 75020 Lieu de départParis

https://www.acbparis.org/promenade-feministe-le-28-mars-2026/ +33143582325 contact@acbparis.org https://www.facebook.com/acbparis/ https://www.facebook.com/acbparis/ https://www.instagram.com/acbparis/



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