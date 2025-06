Parcours Fleurs & Senteurs Promenade du Clair de Lune Dinard 11 juillet 2025 11:00

Ille-et-Vilaine

Parcours Fleurs & Senteurs Promenade du Clair de Lune Piscine du Prieuré Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 11:00:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-07-11

Pour la troisième année consécutive, la ville de Dinard, en partenariat avec la maison de parfums Divine, vous propose une aventure olfactive le long de la promenade du Clair de Lune. Un parcours, ponctué de panneaux informatifs, vous attend pour émerveiller petits et grands. Prenez le temps de sentir fleurs, feuilles, écorces,… et de découvrir, cette année, la thématique saveurs , avec les variétés de fleurs et baies comestibles qui ont été installées face à la mer. Par respect pour chacun et afin que la féérie dure le plus longtemps possible, merci par avance de ne pas cueillir les fleurs, fruits, herbes et autres végétaux ponctuant la promenade !

Promenade du Clair de Lune

Du 11 juillet au 24 août 2025

Visites commentées le jeudi matin à 11 h Rendez-vous en surplomb de la piscine découverte du Prieuré .

Promenade du Clair de Lune Piscine du Prieuré

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Parcours Fleurs & Senteurs Dinard a été mis à jour le 2025-06-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme