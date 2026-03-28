Parcours gourmand ZA de Croas An Neizic Saint-Thonan mercredi 1 avril 2026.
ZA de Croas An Neizic La Chocolaterie La Manufacture Saint-Thonan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-06-10 15:30:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-08 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10
Venez découvrir La Chocolaterie de St Thonan.
Producteurs de cacao au Brésil, nous allons grâce à notre serre tropicale vous expliquer comment nous cultivons le cacao et comment nous la transformons en chocolat.
Vous pourrez à l’issue de la visite réaliser votre propre tablette de chocolat personnalisée afin de repartir avec en fin de prestation.
Après l’animation, vous enchaînez avec un goûter formule buffet à volonté confectionné maison! .
ZA de Croas An Neizic La Chocolaterie La Manufacture Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 26 16
L’événement Parcours gourmand Saint-Thonan a été mis à jour le 2026-03-28 par OT LANDERNEAU DAOULAS
