Parcours guidé à la maison de la musique mécanique Les orgues extraordinaires de la Maison Poirot Mirecourt

Parcours guidé à la maison de la musique mécanique Les orgues extraordinaires de la Maison Poirot Mirecourt mardi 1 juillet 2025.

Parcours guidé à la maison de la musique mécanique Les orgues extraordinaires de la Maison Poirot

24 rue Chanzy Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2025-07-01 15:30:00

fin : 2025-08-31 16:30:00

Date(s) :

2025-07-01 2025-08-16 2025-09-02 2025-11-01 2025-11-02

Parcours uniquement guidé à la Maison de la Musique Mécanique Les orgues extraordinaires de la Maison Poirot 1806-1934

À l’honneur cette année, une immersion dans l’histoire de la plus extraordinaire des familles de facteurs d’orgues qui a travaillé dans le milieu pendant quatre générations La Maison POIROT. Des serinettes, aux orgues militaires, forains, limonaires, vivez des expériences musicales chaleureuses et joyeuses. Une évasion en musique mécanique.Tout public

8 .

24 rue Chanzy Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 51 13 maisonmusiquemecanique@ccmirecourtdompaire.fr

English :

Guided tour of the Maison de la Musique Mécanique: The extraordinary organs of the Maison Poirot 1806-1934

This year, we?re immersing you in the history of the most extraordinary family of organ builders in the business for four generations: The Maison POIROT. From serinettes to military organs, fairground organs and limonaires, enjoy warm, joyful musical experiences. An escape into mechanical music.

German :

Nur geführter Rundgang im Maison de la Musique Mécanique: Die außergewöhnlichen Orgeln der Firma Poirot 1806-1934

In diesem Jahr steht ein Eintauchen in die Geschichte der außergewöhnlichsten aller Orgelbauerfamilien im Mittelpunkt, die vier Generationen lang in der Branche tätig war: Die Maison POIROT. Von Serinetten, Militär-, Schausteller- und Limonadenorgeln, erleben Sie warme und fröhliche musikalische Erfahrungen. Eine Flucht in die mechanische Musik.

Italiano :

Visita guidata alla Maison de la Musique Mécanique: gli straordinari organi della Maison Poirot 1806-1934

Quest’anno ci immergeremo nella storia della più straordinaria famiglia di costruttori di organi che ha operato nel settore per quattro generazioni: La Maison Poirot. Dalle serinette agli organi militari, dagli organi da fiera alle limonaie, un’esperienza musicale calda e gioiosa. Una fuga nella musica meccanica.

Espanol :

Visita guiada a la Maison de la Musique Mécanique: los extraordinarios órganos de la Maison Poirot 1806-1934

Este año, nos sumergiremos en la historia de la familia de organeros más extraordinaria que ha trabajado en este campo durante cuatro generaciones: La Casa POIROT. De las serinettes a los órganos militares, pasando por los órganos de feria y los limonaires, disfrute de una experiencia musical cálida y alegre. Una evasión hacia la música mecánica.

L’événement Parcours guidé à la maison de la musique mécanique Les orgues extraordinaires de la Maison Poirot Mirecourt a été mis à jour le 2025-08-26 par OT MIRECOURT