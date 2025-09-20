Parcours guidé à travers les collections Maison des Lumières Denis Diderot Langres

Parcours guidé à travers les collections Maison des Lumières Denis Diderot Langres samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Accompagné d’un médiateur ou d’une médiatrice, venez découvrir les collections de la Maison des Lumières.

Maison des Lumières Denis Diderot Place Pierre Burelle, 52200 Langres, France 0325868686 https://www.musees-langres.fr/maison-des-lumieres-denis-diderot accueil.musees@langres.fr Hôtel particulier des XVIe et XVIIIe siècles dont les façades et toitures sont classées au titre des monuments historiques.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Lauriane Bernat