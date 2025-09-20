Parcours guidé dans l’enceinte du château d’Apremont Château d’Apremont Apremont

Parcours guidé dans l’enceinte du château d’Apremont Château d’Apremont Apremont samedi 20 septembre 2025.

Parcours guidé dans l’enceinte du château d’Apremont 20 et 21 septembre Château d’Apremont Vendée

Gratuit, jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

« Le château d’Apremont, une longue histoire de travaux ! »

Appréciez l’architecture du château au fil des siècles lors d’un parcours guidé, en extérieur. Et apprenez-en plus sur les travaux en cours et à venir.

Sur réservation

Parcours guidé de 45 minutes

Samedi 20 septembre : départs de visite à 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 et 16h30.

Dimanche 21 septembre : départs de visite à 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 et à 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 et 16h30.

Château d’Apremont Pl. du Château, 85220 Apremont Apremont 85220 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/votre-sejour/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251318915 »}] Parking à proximité

« Le château d’Apremont, une longue histoire de travaux ! »

©OfficedetourismeVieetBoulogne