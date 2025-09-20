Parcours guidé dans Toulon-sur-Arroux Moulin des Roches Toulon-sur-Arroux

Parcours guidé dans Toulon-sur-Arroux Samedi 20 septembre, 09h00 Moulin des Roches Saône-et-Loire

Accès libre | Départ du Moulin des Roches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Harmonie Unité Naturelle Attitude vous propose un Parcours guidé dans Toulon-sur-Arroux, samedi 20 septembre.

Au programme :

– 9h : rendez-vous au Moulin des Roches et départ à pied direction l’église romane, puis parcours guidé au cœur de Toulon avec pause Move & Relax® à la Promenade. Plusieurs personnes seront évoquées au fil des rues, en terminant par la rue Philibert Commerson et la ruelle Jeanne Baret, avant de revenir à l’église romane ;

– 11h : retour au Moulin-des-Roches et pause Move & Relax® en salle ou en plein air.

La méthode Move & Relax® consiste à retrouver les atouts d’une attitude naturelle pour faire émerger le potentiel de chacun en pratiquant des mouvements harmonisés par la respiration et réunis par les indications, visuels et mots-clés, du parcours guidé.

Moulin des Roches Rue du Moulin, 71320 Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 56 36

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association HUNA