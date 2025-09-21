Parcours guidé : de l’église Saint-Genès au château de Pailhès Église Saint-Genès et vieux village Pailhès

Parcours guidé : de l’église Saint-Genès au château de Pailhès Dimanche 21 septembre, 10h30 Église Saint-Genès et vieux village Ariège

Gratuit, participation libre. Rendez-vous sur la place devant l’église Saint-Genès. Prévoir des chaussures fermées et de l’eau.

‍♂️ Parcours guidé du patrimoine de Pailhès

De l’église Saint-Genès au château de Pailhès

Plongez dans l’histoire de Pailhès à travers un parcours guidé d’environ 1h30, ponctué de lieux emblématiques du village.

Le circuit commence par la visite de l’église Saint-Genès, au cœur du bourg, avec une évocation de la chronologie des lieux de culte de Pailhès.

Il se poursuit à travers les vestiges du vieux village médiéval, jusqu’à la motte castrale.

Vous passerez devant l’église du château, de style Louis XVI, avant de contourner le château… puis d’y entrer pour découvrir son histoire.

Pailhès est située au nord du département de l'Ariège, dans l'arrondissement de Saint-Girons et la communauté de communes d'Arize-Lèze. Son église Saint-Genès fut construite en 1890 tandis que son château date du XIIe siècle.

