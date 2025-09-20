Parcours guidé : Toulouse lors de la Seconde Guerre mondiale Grand Rond, Espace Boulingrin Toulouse

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous au Monument de la Shoah (Espace Boulingrin).

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Partez pour un parcours guidé dans un secteur historique sur le thème de la Seconde Guerre mondiale.

Découvrez des lieux de mémoire marquants : siège de la Gestapo, stèle des Justes, monument d’hommage à la Résistance et monument de la Shoah.

Découvrez des lieux de mémoire marquants : siège de la Gestapo, stèle des Justes, monument d'hommage à la Résistance et monument de la Shoah.

Grand Rond, Espace Boulingrin
Square Boulingrin, 31000 Toulouse
Toulouse 31000
Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy
Haute-Garonne
Occitanie
0684082364
https://www.hebraica-toulouse.com
Parcours guidé dans le secteur du grand Rond de Toulouse à l'époque de la Seconde Guerre Mondiale
Métro François Verdier

Métro Palais de justice

️ Parcours guidé – Mémoire de la Seconde Guerre mondiale

© Maurice Lugassy