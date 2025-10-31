Parcours hanté à La Barben Route des Feissiniers La Barben

Parcours hanté à La Barben Route des Feissiniers La Barben vendredi 31 octobre 2025.

Parcours hanté à La Barben

Vendredi 31 octobre 2025 de 18h à 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 20:00:00

2025-10-31

Seras-tu assez courageux pour déambuler sur le parcours hanté qui s’est installé à La Barben ?Familles

A la tombée de la nuit, revêt ton déguisement le plus effrayant pour venir te mesurer aux créatures du parcours hanté !

Deux parcours au choix pour les petits monstres jusqu’à 8 ans et pour ceux de 8 ans et plus.



Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. .

Route des Feissiniers Parc des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 71 58 28 66

English :

Are you courageous enough to go through this haunted walk?

German :

Wirst du mutig genug sein, um durch die Geisterbahn zu schlendern, die in La Barben aufgebaut wurde?

Italiano :

Sarete abbastanza coraggiosi da percorrere il sentiero stregato allestito a La Barben?

Espanol :

¿Serás lo suficientemente valiente como para pasear por el sendero embrujado que se ha instalado en La Barben?

