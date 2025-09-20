Parcours : Histoires de rues, rue des histoires Mairie de Saint Laurent du Pont Saint-Laurent-du-Pont
Parcours : Histoires de rues, rue des histoires Samedi 20 septembre, 11h00 Mairie de Saint Laurent du Pont Isère
Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T15:00:00
Déambulation – Parcours découverte
Parcours en musique de Histoires de rues, rue des histoires
Découvrez lors d’une déambulation musicale l’histoire et l’origine de certaines rues de Saint Laurent du Pont
Mairie de Saint Laurent du Pont 1 rue Pasteur 38380 Saint Laurent du pont Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://saintlaurentdupont.fr/ Ancienne maison de la Famille Paturle, aujourd’hui le bâtiment qui accueille les bureaux administratifs de l’Hôtel de Ville. Présence de parkings à proximité
Journées européennes du patrimoine 2025
