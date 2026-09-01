Informations pratiques

Bourges

Parcours Historique à travers la bibliothèque des Quatre Piliers

8 Place des 4 Piliers Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La bibliothèque des Quatre Piliers ouvre exceptionnellement ses portes lors des Journées Européenne du Patrimoine.

Petits et grands, partez à votre rythme à la découverte du bâtiment grâce à un parcours de visite libre, riche en découvertes ! .

8 Place des 4 Piliers Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 33 40

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English :

The Quatre Piliers Library will open its doors to the public on a special basis during European Heritage Days.

L’événement Parcours Historique à travers la bibliothèque des Quatre Piliers Bourges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT BOURGES