Parcours Historique à travers la bibliothèque des Quatre Piliers Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Parcours Historique à travers la bibliothèque des Quatre Piliers
8 Place des 4 Piliers Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
La bibliothèque des Quatre Piliers ouvre exceptionnellement ses portes lors des Journées Européenne du Patrimoine.
Petits et grands, partez à votre rythme à la découverte du bâtiment grâce à un parcours de visite libre, riche en découvertes ! .
8 Place des 4 Piliers Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 33 40
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English :
The Quatre Piliers Library will open its doors to the public on a special basis during European Heritage Days.
L’événement Parcours Historique à travers la bibliothèque des Quatre Piliers Bourges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT BOURGES
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