PARCOURS HORRIFIQUE ‘SACRIFICE’ Le Manoir aux Légendes Laval-sur-Vologne

PARCOURS HORRIFIQUE ‘SACRIFICE’

Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Vosges

Vendredi 2026-03-13 19:30:00

2026-03-13 23:00:00

2026-03-13

Votre amie a disparu il y a trois jours. Ses derniers messages parlaient d’une révélation , d’une vérité dans l’ombre . Puis plus rien.

Vos recherches vous ont mené jusqu’ici un ancien manoir isolé, refuge d’une secte mystérieuse qui voue un culte aux démons tapis dans les ténèbres. Pour se rapprocher de ces entités, les adeptes ont renoncé à la lumière et vivent dans l’obscurité permanente, guidés par des rituels ancestraux.

Ce soir, la secte organise une cérémonie d’initiation pour de nouveaux convertis. C’est votre seule chance d’infiltrer le sanctuaire et de retrouver votre proche avant qu’il ne soit trop tard.

Mais pour pénétrer dans ce monde de ténèbres, vous devrez vous faire passer pour des initiés volontaires. Subir leurs épreuves. Gagner leur confiance. Avancer dans le noir absolu, guidés uniquement par la faible lueur de votre bougie, ce fragile rempart contre l’obscurité qui grouille autour de vous.

Car dans l’ombre, quelque chose observe. Quelque chose attend. Et les adeptes ne sont peut-être pas les seuls habitants de ce sanctuaire maudit…

Entrez dans le parcours par groupes de 2 à 6 personnes à la seule lueure d’une bougie ou d’un stick fluo…

Pièce après pièce, vous avancerez dans les ténèbres du manoir, à la rencontre de personnages tout droit sortis de vos pires cauchemars.

Inspirés des grands classiques de l’horreur, nos comédiens vous feront vivre une véritable histoire… dont vous serez les héros.

L’expérience est déconseillée aux mineurs de moins de 16 ans !

Interdit aux femmes enceintes, personnes cardiaques ou présentant des problèmes de santéAdultes

Le Manoir aux Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est

English :

Your friend disappeared three days ago. Her last messages spoke of a revelation , a truth in the shadows . Then nothing.

Your search led you here: an ancient, isolated manor house, home to a mysterious sect that worships demons lurking in the shadows. To get closer to these entities, followers have renounced the light and live in permanent darkness, guided by ancestral rituals.

Tonight, the sect holds an initiation ceremony for new converts. This is your only chance to infiltrate the sanctuary and find your loved one before it’s too late.

But to enter this dark world, you’ll have to pose as willing initiates. Endure their trials. Gain their trust. Advance into the pitch-black, guided only by the faint glow of your candle, that fragile bulwark against the darkness swarming around you.

For in the shadows, something is watching. Something is waiting. And followers may not be the only inhabitants of this cursed sanctuary…

Enter the tour in groups of 2 to 6, lit only by a candle or a fluorescent stick?

Room by room, you’ll make your way through the darkness of the manor, meeting characters straight out of your worst nightmares.

Inspired by the great horror classics, our actors will take you through a real story? in which you will be the hero.

Not recommended for minors under 16!

Not suitable for pregnant women, heart patients or people with health problems

