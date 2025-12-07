Parcours hors les murs de sculptures La Préb’ Saint-Pol-de-Léon
La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère
Début : 2025-12-07
fin : 2026-02-01
2025-12-07
Dans le cadre de la deuxième biennale de sculpture à la Preb’, installation de quelques sculptures monumentale au coeur de la ville. Les œuvres seront présentées dans un écrin de lumière, afin de produire une ambiance fantastique, surprenante et mémorable. .
