Parcours humour et fantaisie (dès 6 ans), Musée des Augustins, Toulouse

Parcours humour et fantaisie (dès 6 ans) Samedi 6 juin, 15h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Avec un personnage décalé, Béatrice Forêt guide les familles dans le musée.

« Arpentons la maison, du cloître aux salons »

Une cousine lointaine cherche ses souvenirs dans le musée rouvert.

> Durée : 1h

Billet non remboursable, ni modifiable.

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229554759800 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

Arpentons la maison du cloître au salon atelier musée

mairie de Toulouse