PARCOURS HUMOUR ET FANTAISIE

MUSEE DES AUGUSTINS A l’angle de la rue Alsace-Lorraine Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-29 16:00:00

2025-12-21 2025-12-29

Avec un personnage décalé, Béatrice Forêt guide les familles dans le musée.

Arpentez la maison, du cloître aux salons.

Une cousine lointaine cherche ses souvenirs dans le musée rouvert.

Toute la programmation est à découvrir sur le site du musée et sur la billetterie en ligne, les réservations sont ouvertes !

English :

With a quirky character, Béatrice Forêt guides families through the museum.

