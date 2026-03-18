Parcours immersif Equilibrium Les Gardiens du Temps

10 rue de la Bourse Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 16:00:00

fin : 2026-04-05 19:40:00

Date(s) :

2026-04-03

Une anomalie a été détectée à la Société Industrielle de Mulhouse. Les flux temporels sont devenus instables… et la situation évolue rapidement.

Franchissez les portes de ce bâtiment emblématique de Mulhouse et laissez-vous entraîner dans une expérience immersive hors du commun où passé, présent et futur s’entremêlent.

Au fil de votre exploration, vous traverserez des espaces habituellement fermés au public et suivrez les traces d’une histoire mystérieuse portée par des comédiens qui vous guideront tout au long de votre mission. Très vite, vous ne serez plus simple spectateur vous deviendrez acteur de l’aventure.

Entre théâtre interactif et jeu d’exploration, vous devrez observer, échanger, résoudre des énigmes et prendre des décisions qui pourraient bien influencer le cours du temps. Chaque indice compte, chaque rencontre peut vous rapprocher de la vérité.

Une aventure originale qui vous invite à découvrir autrement un lieu patrimonial d’exception et à vivre un moment ludique et captivant, accessible à tous.

Réservation conseillée Durée environ 1h30 A partir de 12 ans .

10 rue de la Bourse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 66 93 39 info@sim.asso.fr

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English :

L’événement Parcours immersif Equilibrium Les Gardiens du Temps Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace