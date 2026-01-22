Parcours immersif Il était une fois en 1944 La Loupe

Parcours immersif Il était une fois en 1944

Place Vauban La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Suivez l’histoire de Sarah et de sa famille, portée par une vingtaine de comédiens émotions garanties.Familles

Plongez dans une nouvelle version unique il était une fois en 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale, et suivez l’histoire bouleversante de Sarah et de sa famille, entraînés malgré eux dans les heures sombres de l’Occupation. .

Place Vauban La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Follow the story of Sarah and her family, brought to life by some twenty actors? emotions guaranteed.

