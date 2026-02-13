Parcours improvisation chorégraphique – Ecole Gennevilliers, Ecole Paul Langevin, Gennevilliers

Parcours improvisation chorégraphique – Ecole Gennevilliers 30 mars – 3 avril Ecole Paul Langevin Hauts-de-Seine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T09:00:00+02:00 – 2026-03-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-03T09:00:00+02:00 – 2026-04-03T16:00:00+02:00

Ce projet part d’une réflexion sur le rôle du spectateur. A la suite d’une formation et après avoir fait pratiquer l’expérience du spectacle vivant à des élèves, les enseignants ont eu la volonté de mener un projet où le spectateur interagit avec le danseur afin que les élèves (danseur) prennent davantage conscience qu’ils se représentent pour quelqu’un.

Deux classes de CP vont créer une courte chorégraphie ou phrase dansée qu’ils feront évoluer en fonction des spectateurs. Le projet va se dérouler dans un espace public (cours de récréation, place proche de l’école,…)

Notre objectif est de faire vivre aux élèves des sensations nouvelles pour ouvrir leur perception. Les élèves vont pouvoir apprendre à se centrer sur eux et ainsi à mieux connaître leur corps. Aussi le travail de chorégraphe va développer la prise d’initiative, la responsabilisation et la confiance en soi. Les élèves vont explorer, oser, imiter, transformer ; ils seront incités à chercher de nouveaux gestes pour faire évoluer leur danse. Ils devront expérimenter pour permettre une création originale.

Ecole Paul Langevin 3 rue Hector Berlioz 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusionsld@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0689054815 »}]

Sauf le dimanche – Marie Doiret et Emilie Buestel danse improvisation

@Saufledimanche