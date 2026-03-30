Parcours inaugural à la maison Gaufrette à Niort Maison Gaufrette Niort
Parcours inaugural à la maison Gaufrette à Niort Maison Gaufrette Niort samedi 18 avril 2026.
Parcours inaugural à la maison Gaufrette à Niort
Maison Gaufrette 45 Rue du Parvis Saint-Hilaire Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-04-18
Le parcours inaugural à la maison Gaufrette invite le public à découvrir, en présence des artistes, les œuvres exceptionnelles de Georges Rousse dans la plus petite maison de Niort. Le 18 avril à 10h, cette étape singulière ouvre une déambulation artistique à travers plusieurs lieux patrimoniaux de la ville, pour un vernissage intimiste et atypique à ne pas manquer. .
Maison Gaufrette 45 Rue du Parvis Saint-Hilaire Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Parcours inaugural à la maison Gaufrette à Niort
L’événement Parcours inaugural à la maison Gaufrette à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Niort Marais Poitevin
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