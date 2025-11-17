Parcours Industrie (à destination des collégiens) Vervins Vervins
Avec des interventions en classe à la fois pédagogiques et ludiques. Qu’est ce que l’industrie, avec des interventions, des jeux et des casques virtuels.
Plus de 400 élèves en bénéficieront ?
Vervins 5 avenue du Preau Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France
Nous organisons un parcours pour faire découvrir les métiers de l’industrie aux jeunes des collèges de notre territoire. Sensibilisation à l’industrie intervention