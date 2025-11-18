Parcours Industri’ELLES Péronne – Agence PERONNE-ALBERT Péronne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-18T08:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00
Quatrième Atelier du parcours Industri’ELLES
Atelier « Feedback et attentes des recruteurs » animé par France Travail
Péronne – Agence PERONNE-ALBERT 80200 Péronne Péronne 80200 Somme Hauts-de-France
Quatrième Atelier du parcours Industri’ELLES La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier