Parcours inter-écoles – Campus créatif Ile de Nantes Nantes 22 juin 2025 17:47

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-28 –

Gratuit : oui Tout public

Cerveaux et mains s’agitent pour analyser, comprendre, dessiner et prototyper de nouvelles utopies et de nouveaux imaginaires. Depuis plusieurs années, les établissements d’enseignement supérieur de l’Île de Nantes participent au récit de ce territoire. Le parcours estival : Chaque été, le parcours inter-écoles se pare d’une nouvelle couleur et dévoile une fois de plus les secrets de ce Campus Créatif. Poussant les portes de lieux encore inexplorés, Le Voyage à Nantes s’associe à ces établissements pour y révéler l’invisible, les coulisses de la création, les étapes de fabrication des projets et les prémices de prouesses technologiques. Au détour de la ligne verte, les architectures remarquables du quartier invitent à se glisser entre des galeries, des agoras, des ateliers de fabrication, pour imaginer la genèse des projets audacieux des créateurs d’aujourd’hui et de demain. Exposition « Notre deuxième maison » + Visites flash 7j/7 à 17h30à l’École nationale supérieure d’architecture (Ensa), 6 quai François Mitterand Exposition « All over » + Visites flash 7j/7 à 16h30à l’École des Beaux-arts Nantes-St Nazaire, 2 allée Frida Kahlo Exposition « Ceci n’est pas un pont » + Visites flash 7j/7 à 16hà la Halle 6 Ouest – Nantes Université, 42 rue de la Tour d’Auvergne Exposition « L’étrange atelier du cordonnier » + Visites flash les jeudis à 15haux Ecoles créatives Esma-CinéCréatis, 6 rue René Siegried Durée d’une visite flash : 20 à 30 min. Sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200