Lectures nomades. Parcours découverte proposée par la ville d’Orthez, le centre d’art image/imatge et l’association Lo Siular d’Aas. Les 3 structures s’associent le temps d’un après-midi pour un parcours mêlant art et démonstration.

16h, centre d’art image/imatge visite de l’exposition

17h , médiathèque démonstration des siffleurs d’Aas par Théo Peyrusque, originaire de la vallée d’Ossau, siffleur, qui fera une présentation du langage sifflé dans le monde avec des exercices et démonstration puis un débat questions-réponses. .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

