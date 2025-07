Parcours jeu dans l’exposition Écuries du Château Thouars

Parcours jeu dans l’exposition Écuries du Château Thouars mardi 15 juillet 2025.

Parcours jeu dans l’exposition

Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Parcours jeu dans l’exposition « Madeleine Riffaud, Résistante » au Centre Régional Résistance & Liberté.

Découvrez son parcours singulier à travers planches issues de B.D., archives et objets de nos collections.

Parcours jeu dans l’exposition « Madeleine Riffaud, Résistante » au Centre Régional Résistance & Liberté.

Découvrez son parcours singulier à travers planches issues de B.D., archives et objets de nos collections.

Réservation conseillée .

Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 42 99 info@crrl.fr

English : Parcours jeu dans l’exposition

Take part in the « Madeleine Riffaud, Résistante » exhibition at the Centre Régional Résistance & Liberté.

Discover her unique story through comic strips, archives and objects from our collections.

German : Parcours jeu dans l’exposition

Spielstraße in der Ausstellung « Madeleine Riffaud, Résistante » im Centre Régional Résistance & Liberté.

Entdecken Sie ihren einzigartigen Lebensweg anhand von Comiczeichnungen, Archiven und Objekten aus unseren Sammlungen.

Italiano :

Esplorate la mostra « Madeleine Riffaud, Résistante » al Centre Régional Résistance & Liberté.

Scoprite la sua storia unica attraverso fumetti, archivi e oggetti delle nostre collezioni.

Espanol : Parcours jeu dans l’exposition

Explore la exposición « Madeleine Riffaud, Résistante » en el Centre Régional Résistance & Liberté.

Descubra su singular historia a través de cómics, archivos y objetos de nuestras colecciones.

L’événement Parcours jeu dans l’exposition Thouars a été mis à jour le 2025-07-10 par Maison du Thouarsais