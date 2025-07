Parcours jeu dans l’exposition Écuries du Château Thouars

Parcours jeu dans l’exposition Écuries du Château Thouars mardi 5 août 2025.

Parcours jeu dans l’exposition

Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Parcours jeu dans l’exposition « Madeleine Riffaud, Résistante » au Centre Régional Résistance & Liberté.

Découvrez son parcours singulier à travers planches issues de B.D., archives et objets de nos collections.

Réservation conseillée .

Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962 Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 42 99 info@crrl.fr

English : Parcours jeu dans l’exposition

Take part in the « Madeleine Riffaud, Résistante » exhibition at the Centre Régional Résistance & Liberté.

Discover her unique story through comic strips, archives and objects from our collections.

German : Parcours jeu dans l’exposition

Spielstraße in der Ausstellung « Madeleine Riffaud, Résistante » im Centre Régional Résistance & Liberté.

Entdecken Sie ihren einzigartigen Lebensweg anhand von Comiczeichnungen, Archiven und Objekten aus unseren Sammlungen.

Italiano :

Esplorate la mostra « Madeleine Riffaud, Résistante » al Centre Régional Résistance & Liberté.

Scoprite la sua storia unica attraverso fumetti, archivi e oggetti delle nostre collezioni.

Espanol : Parcours jeu dans l’exposition

Explore la exposición « Madeleine Riffaud, Résistante » en el Centre Régional Résistance & Liberté.

Descubra su singular historia a través de cómics, archivos y objetos de nuestras colecciones.

