Parcours-Jeu Navette la Marionnette Cholet
Parcours-Jeu Navette la Marionnette Cholet mercredi 24 décembre 2025.
Parcours-Jeu Navette la Marionnette
Rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 15:15:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24 2025-12-31
Parcours de découverte des fibres Navette la marionnette .
Rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Parcours-Jeu Navette la Marionnette Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais