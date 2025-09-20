Parcours Jeunesse à la découverte de la Cathédrale de Lille Lille

Place Gilleson Lille Nord

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Venez en famille et avec vos enfants (re)découvrir la cathédrale de Lille; habile mélange de styles néogotique, art nouveau et art contemporain.

Une signalétique soignée et espace patrimonial avec une maquette accompagnée de sa frise chronologique vous permettront de découvrir son histoire riche et mouvementée.

Un nouveau Livret jeunesse est mis à votre disposition à l’Accueil.

Suivez Sain Eubert, évêque évangélisateur de la région et saint patron de l’Eglise Catholique de Lille, il vous fera découvrir tous les trésors et les secrets de la Cathédrale.

_N’oubliez pas de venir avec un stylo pour pouvoir faire les jeux et répondre aux énignes._ .

Place Gilleson Lille 59800 Nord Hauts-de-France +33 3 20 31 59 12

