Parcours-jeux chien et chat Maison de l’animal Paris mardi 3 mars 2026.
Savez-vous quel nom on donne le plus
aux chats à Paris ?
Quelle race de chien est la plus répandue
dans la ville ?
Savez-vous reconnaître les crottes
des animaux domestiques et leurs postures ?
Venez tester vos connaissances sur
nos petits compagnons avec un parcours ludique concocté par l’équipe de la
Maison de l’animal en ville – Jane Goodall.
En autonomie ou accompagné, vous
découvrirez tout (ou presque) sur ces animaux à Paris.
Des jeux et des activités pour tout savoir sur les chiens et les chats.
Le vendredi 06 mars 2026
de 10h30 à 12h00
Le mardi 03 mars 2026
de 10h30 à 18h00
gratuit
Tout public.
Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
