Parcours-jeux chien et chat Maison de l’animal Paris

Savez-vous quel nom on donne le plus

aux chats à Paris ?

Quelle race de chien est la plus répandue

dans la ville ?

Savez-vous reconnaître les crottes

des animaux domestiques et leurs postures ?

Venez tester vos connaissances sur

nos petits compagnons avec un parcours ludique concocté par l’équipe de la

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall.

En autonomie ou accompagné, vous

découvrirez tout (ou presque) sur ces animaux à Paris.

Des jeux et des activités pour tout savoir sur les chiens et les chats.

Le vendredi 06 mars 2026

de 10h30 à 12h00

Le mardi 03 mars 2026

de 10h30 à 18h00

gratuit

Tout public.

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



