Parcours Joseph Le Brix : Sur les traces d’un héros de l’aviation, Baden Mairie de Baden Baden

Parcours Joseph Le Brix : Sur les traces d’un héros de l’aviation, Baden Dimanche 21 septembre, 15h00 Mairie de Baden Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Partez à la découverte de Baden en suivant les pas de Joseph Le Brix, célèbre aviateur originaire de la commune. Ce parcours vous mènera à travers le charme du bourg jusqu’au remarquable Musée des Passions et des Ailes.

Une promenade captivante qui allie patrimoine architectural, histoire locale et épopée aéronautique pour une immersion complète dans l’univers de cet illustre pilote.

Mairie de Baden 3 Place de Weilheim, 56870 Baden Baden 56870 Morbihan Bretagne https://www.baden.fr/ https://www.baden.fr/decouvrir-baden/presentation-de-la-commune/bienvenue-a-baden/

©Musée de Baden