Parcours « L’art dans l’espace urbain – Hommage à Louis Molinari » à Sainte-Geneviève-des-Bois Médiathèque Olivier-Léonhardt Sainte-Geneviève-des-Bois

Parcours « L’art dans l’espace urbain – Hommage à Louis Molinari » à Sainte-Geneviève-des-Bois Médiathèque Olivier-Léonhardt Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 20 septembre 2025.

Parcours « L’art dans l’espace urbain – Hommage à Louis Molinari » à Sainte-Geneviève-des-Bois 20 et 21 septembre Médiathèque Olivier-Léonhardt Essonne

Parcours accessible librement tout au long de la journée et réalisable en toute autonomie (à pied ou à vélo) après avoir téléchargé l’application Baludik. Attention, le point de départ ne se trouve pas forcément à la médiathèque !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Et si vous (re) découvriez le territoire de l’Agglo à travers un jeu de piste numérique via l’application Baludik ?

Parcours l’art dans l’espace urbain – hommage à Louis Molinari à Sainte-Geneviève-des-Bois

Partez à la découverte de ce parcours réalisé par l’équipe de la médiathèque Olivier Léonhardt en partenariat avec le service culturel de Sainte-Geneviève-des-Bois, explorez les sculptures qui jalonnent la commune et progressez à travers les rues, au gré des énigmes proposées.

Médiathèque Olivier-Léonhardt Place Dimitrov 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France 01 69 46 52 50 https://mediatheques.coeuressonne.fr/vos-mediatheques/fiches-mediatheques/sgdb-ol

Jeu de piste numérique « Parcours l’art dans l’espace urbain – hommage à Louis Molinari »

Direction de la Communication – Cœur d’Essonne Agglomération