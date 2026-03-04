PARCOURS LES INDISPENSABLES DU SMARTPHONE, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

PARCOURS LES INDISPENSABLES DU SMARTPHONE Jeudi 23 avril, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Un atelier pour apprendre à mieux utiliser les applications essentielles de votre smartphone : horloge, calculatrice, météo, notes, rappels… Vous verrez comment ces outils simples peuvent vous aider à organiser votre journée, ne rien oublier et rester informé au quotidien. Un moment convivial pour échanger, tester et gagner en confiance avec votre téléphone.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Mes applis du quotidien : horloge, météo, notes… atelier numérique

