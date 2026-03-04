PARCOURS LES INDISPENSABLES DU SMARTPHONE, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
PARCOURS LES INDISPENSABLES DU SMARTPHONE, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux jeudi 23 avril 2026.
PARCOURS LES INDISPENSABLES DU SMARTPHONE Jeudi 23 avril, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Un atelier pour apprendre à mieux utiliser les applications essentielles de votre smartphone : horloge, calculatrice, météo, notes, rappels… Vous verrez comment ces outils simples peuvent vous aider à organiser votre journée, ne rien oublier et rester informé au quotidien. Un moment convivial pour échanger, tester et gagner en confiance avec votre téléphone.
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0556102950 »}, {« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Mes applis du quotidien : horloge, météo, notes… atelier numérique
