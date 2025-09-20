Parcours libre à la découverte du patrimoine architectural de Sainte-Hélène Église Sainte-Hélène Sainte-Hélène

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Depuis l’église du village, partez à la découverte d’éléments du patrimoine architectural de Sainte-Hélène (croix, lavoirs, bâtiments). Des panonceaux explicatifs sont installés sur les différents lieux.

Le parcours sera affiché au départ devant l’église de Sainte-Hélène. N’hésitez pas à le photographier.

Église Sainte-Hélène Le Bourg, 71390 Sainte-Hélène Sainte-Hélène 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 23 13 63 38 https://www.sainte-helene.fr/eglise Cette charmante petite église romane remaniée aux XVIe et XIXe siècles, typique des églises de villages, est composée d’une grande salle (la nef), d’un resserrement correspondant au clocher, puis d’un chœur derrière lequel se trouve la sacristie.

L’église de Sainte-Hélène se caractérise par la blancheur de son crépit extérieur et sa haute tour du clocher. parking juste à côté.

© Mairie de Sainte-Hélène