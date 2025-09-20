Parcours libre du parc et abords du château Château de Montois Ressons-le-Long

Parcours libre du parc et abords du château Château de Montois Ressons-le-Long samedi 20 septembre 2025.

Parcours libre du parc et abords du château 20 et 21 septembre Château de Montois Aisne

PLAN D’EAU NON SURVEILLÉ !

NOS AMIS LES CHIENS NE SONT PAS ADMIS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Accès libre au parc et aux abords du château entre 8h et 14h.

Découverte du paysage, de la cour d’honneur, de la grande fontaine à cascades et des perspectives conçues par Édouard Redont.

Les visiteurs peuvent se promener librement, sans réservation. Une notice de parcours sera disponible à l’entrée au portail.

Château de Montois 71 Rue du Cleux Ressons-le-Long Ressons-le-Long 02290 Aisne Hauts-de-France http://www.chateaudemontois.art https://www.instagram.com/chateaudemontois/

Accès libre au parc et aux abords du château entre 8h et 14h.

@ Château de Montois