Parcours libre du parc et abords du château Château de Montois Ressons-le-Long samedi 20 septembre 2025.
PLAN D’EAU NON SURVEILLÉ !
NOS AMIS LES CHIENS NE SONT PAS ADMIS.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T14:00:00
Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T14:00:00
Accès libre au parc et aux abords du château entre 8h et 14h.
Découverte du paysage, de la cour d’honneur, de la grande fontaine à cascades et des perspectives conçues par Édouard Redont.
Les visiteurs peuvent se promener librement, sans réservation. Une notice de parcours sera disponible à l’entrée au portail.
Château de Montois 71 Rue du Cleux Ressons-le-Long Ressons-le-Long 02290 Aisne Hauts-de-France
@ Château de Montois