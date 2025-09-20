Parcours libre : le passé ferroviaire de la Coulée verte Coulée verte Colombes

Parcours libre : le passé ferroviaire de la Coulée verte Coulée verte Colombes samedi 20 septembre 2025.

Parcours libre : le passé ferroviaire de la Coulée verte 20 et 21 septembre Coulée verte Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Sur les 900 m du parcours, vous découvrirez le fonctionnement de l’ancienne ligne de chemin de fer, appelée « Le Raccordement de Colombes », au travers de panneaux disposés aux endroits marquants.

Coulée verte 107 bis rue des Monts Clairs 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 84 91 61 Installée sur une ancienne voie ferrée, la Coulée Verte offre de belles balades. Ayant pour objectif la préservation de l’habitat des espèces qu’elle abrite, elle a été semées de prairies pour attirer encore plus d’insectes et par conséquent plus d’oiseaux.

Parcours « Le passé ferroviaire de la Coulée verte »

Archives communales de Colombes