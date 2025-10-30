PARCOURS LUDICO-SPORTIF OCTOBRE ROSE Valras-Plage

PARCOURS LUDICO-SPORTIF OCTOBRE ROSE

Avenue Gambetta Valras-Plage Hérault

2025-10-30

Participez au Parcours ludico-sportif Défi Octobre Rose ! Relevez des défis sportifs et ludiques tout en soutenant la lutte contre le cancer du sein. Venez avec un tee-shirt ou un objet rose et partagez un moment convivial, dynamique et engagé pour cette cause importante. .

Avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr

English :

Fun and sports trail: Pink October Challenge! Take part and come along with a pink T-shirt or object to support the cause.

German :

Spiel- und Sportparcours: Herausforderung Rosa Oktober! Nehmen Sie teil und kommen Sie mit einem T-Shirt oder einem rosafarbenen Gegenstand, um die Sache zu unterstützen.

Italiano :

Percorso ludico-sportivo: Pink October Challenge! Partecipate e venite con una maglietta o un oggetto rosa per sostenere la causa.

Espanol :

Recorrido lúdico y deportivo: ¡Reto Octubre Rosa! Participa y ven con una camiseta o un objeto rosa para apoyar la causa.

