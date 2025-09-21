Parcours ludique : « Allées » à l’aventure des décors végétaux ! Hôtel de Cordon Chambéry

Parcours ludique : « Allées » à l'aventure des décors végétaux ! Dimanche 21 septembre, 14h00-17h30 Hôtel de Cordon Savoie

Visite en famille à partir de 6 ans.

En équipe, aidés par un guide, les enfants parcourent les ruelles et allées questions en mains, qui les amènent à observer et rechercher le patrimoine qui les entoure.

Cette animation s’inscrit dans le cadre de l’exposition, 50 nuances de vert, quand ville et végétal se rencontrent, qui révèle comment le végétal accompagne les mutations urbaines et sociales de Chambéry. Un nouveau récit de ville teinté de vert…

Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr

Ville d’art et d’histoire de Chambéry