Parcours ludique « Carto-Frac-Arto » 20 et 21 septembre Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Haute-Vienne

Gratuit, sans réservation, dès 6 ans, parcours libre à découvrir en famille.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Croyez-vous avoir exploré tous les recoins du Frac-Arto ? Il est temps de vérifier ! Partez à la recherche de cartes cachées dans le bâtiment. Explorez librement, dénichez les cartes dissimulées et laissez-vous surprendre par l’architecture et les secrets que recèle ce lieu.

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 bis rue Charles Michels 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 52 03 03 https://www.fracartothequenouvelleaquitaine.fr/ Le Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine est une institution labellisée d’intérêt général financée par l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine qui a pour mission l’acquisition et la diffusion d’œuvres, ainsi que la médiation auprès de toutes les personnes. Fusion unique en France, le Frac-Arto réunit deux collections : celle du Fonds Régional d’Art Contemporain et celle de l’Artothèque. Le Frac-Artothèque anime le Fonds Régional d’art contemporain des communes du Limousin (FACLim) constitué aujourd’hui de plus de 40 communes du territoire limousin qui choisissent chaque année de consacrer 15 centimes d’euro par habitant à l’acquisition d’œuvres d’art. Entrée gratuite

17 bis Rue Charles Michels

87 000 Limoges

Ouvert

du mercredi au samedi de 10h à 19h

le deuxième dimanche du mois de 14h à 18h

Les jours fériés de 14h à 18h

Sauf le 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, lundi de Pentecôte, et 25 décembre.

Accès

Bus lignes 2, 4, d4, arrêt place Wilson et lignes 1, d1, 2, 4, 12, 13, 24, 44 arrêt Mairie

Gare des Bénédictins 15 minutes à pied

Parking les Halles, Hôtel de Ville

Dès 6 ans, parcours libre à découvrir en famille

