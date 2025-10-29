PARCOURS LUDIQUE DU MINI MUSEE Sérignan

PARCOURS LUDIQUE DU MINI MUSEE Sérignan mercredi 29 octobre 2025.

PARCOURS LUDIQUE DU MINI MUSEE

146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Le Mini Musée propose un parcours ludique pour découvrir l’art contemporain à travers des ateliers interactifs dans ses salles d’exposition.

Le Mini Musée invite à explorer l’art contemporain à travers un parcours ludique. Dans les salles d’exposition, chaque atelier propose de manipuler, expérimenter et créer, transformant la visite en une expérience interactive où la découverte artistique devient un jeu stimulant et amusant. .

146 Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95

English :

The Mini Musée offers a fun way to discover contemporary art through interactive workshops in its exhibition rooms.

German :

Das Mini-Museum bietet einen spielerischen Weg, um die zeitgenössische Kunst durch interaktive Workshops in seinen Ausstellungsräumen zu entdecken.

Italiano :

Il Mini Musée offre un modo divertente per scoprire l’arte contemporanea attraverso laboratori interattivi nelle sue sale espositive.

Espanol :

El Mini Musée ofrece una forma divertida de descubrir el arte contemporáneo a través de talleres interactivos en sus salas de exposición.

L’événement PARCOURS LUDIQUE DU MINI MUSEE Sérignan a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE