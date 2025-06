Parcours ludique Graine de Botaniste à Rodemack Rodemack Moselle

Parcours ludique Graine de Botaniste à Rodemack Départ de la Porte de Sierck 57570 Rodemack Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 2000.0

Quelles étranges expériences et découvertes renferme le vieux carnet de botaniste que Camille et Victor viennent de découvrir dans le grenier de leur mamie Suzanne ?

Suivez les deux enfants dans une quête au cœur du village et du parc de la Citadelle à Rodemack, sur les traces de leur ancêtre.

Perceront-ils les mystères des grands arbres ? Trouveront-ils les secrets que la nature leur cache?

Téléchargez gratuitement l’application BALUDIK sur l’App Store* ou Google Play*, activez la localisation de votre smartphone et recherchez les parcours autour de vous, puis téléchargez le parcours souhaité.

Parcours indisponible le lundi, jour de fermeture du parc.

Facile

https://fr.tourisme-ccce.fr/ +33 3 82 56 00 02

English :

What strange experiments and discoveries are contained in the old « botanist’s notebook » that Camille and Victor have just discovered in their grandmother Suzanne’s attic?

Follow the two children on a quest in the heart of Rodemack’s village and Parc de la Citadelle, in the footsteps of their ancestor.

Will they unravel the mysteries of the great trees? Will they find the secrets that nature hides from them?

Download the free BALUDIK application from the App Store* or Google Play*, activate your smartphone?s location and search for trails around you, then download the desired trail.

Route unavailable on Mondays, when the park is closed.

Deutsch :

Welche seltsamen Erfahrungen und Entdeckungen enthält das alte « Botanikerheft », das Camille und Victor gerade auf dem Dachboden ihrer Oma Suzanne entdeckt haben?

Folgen Sie den beiden Kindern auf ihrer Suche durch das Dorf und den Park der Zitadelle in Rodemack, auf den Spuren ihrer Vorfahren.

Werden sie die Geheimnisse der großen Bäume lüften? Werden sie die Geheimnisse finden, die die Natur vor ihnen verbirgt?

Laden Sie die kostenlose BALUDIK-App aus dem App Store* oder von Google Play* herunter, aktivieren Sie die Standortbestimmung Ihres Smartphones und suchen Sie die Parcours in Ihrer Umgebung, dann laden Sie den gewünschten Parcours herunter.

Montags nicht verfügbar, da der Park an diesem Tag geschlossen ist.

Italiano :

Quali strani esperimenti e scoperte si nascondono nel vecchio « quaderno del botanico » che Camille e Victor hanno appena scoperto nella soffitta della nonna Suzanne?

Seguite i due bambini in una ricerca attraverso il cuore del villaggio e il parco della Citadelle di Rodemack, sulle orme del loro antenato.

Riusciranno a svelare i misteri dei grandi alberi? Riusciranno a scoprire i segreti che la natura nasconde loro?

Scaricate l’applicazione gratuita BALUDIK dall’App Store* o da Google Play*, attivate la localizzazione del vostro smartphone e cercate i percorsi intorno a voi, quindi scaricate il percorso che desiderate.

Percorso non disponibile il lunedì, quando il parco è chiuso.

Español :

¿Qué extraños experimentos y descubrimientos esconde el viejo « cuaderno de botánica » que Camille y Victor acaban de descubrir en el desván de su abuela Suzanne?

Siga a los dos niños en una búsqueda por el corazón del pueblo y el parque de la Citadelle de Rodemack, tras las huellas de su antepasada.

¿Desvelarán los misterios de los grandes árboles? ¿Encontrarán los secretos que les oculta la naturaleza?

Descarga la aplicación gratuita BALUDIK en App Store* o Google Play*, activa la localización de tu smartphone y busca los senderos a tu alrededor, después descarga el sendero que desees.

Ruta no disponible los lunes, cuando el parque está cerrado.

