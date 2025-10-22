Parcours Ludique Laval

Parcours Ludique Laval mercredi 22 octobre 2025.

Parcours Ludique

18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-22 2025-10-29

Vienez expérimenter et déguster le patrimoine laitier !

Un parcours de visite ludique adapté aux enfants (de 5 à 12 ans) et à leurs parents vous est proposé. Accompagné d’un.e médiateur.ice, vous découvrirez le musée par différentes animations et dégustations.

Les mercredis des vacances de la Toussaint 2025 à 10h (Hors jours fériés)

Pour les familles, enfants de 5 à 12 ans

Durée 1 h 30 à 2h

Tarif unique 5€ personne .

18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 51 90 musee.lacitedulait@fr.lactalis.com

English :

Experience and taste our dairy heritage!

German :

Kommen Sie und experimentieren und probieren Sie das Erbe der Milchwirtschaft!

Italiano :

Venite a conoscere e a gustare il nostro patrimonio caseario!

Espanol :

Venga a conocer y saborear nuestro patrimonio lácteo

