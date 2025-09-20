Parcours ludique : retrouvez les traces du passé de Saint-Lizier en rencontrant des personnages des différentes époques. Cité de Saint-Lizier Saint-Lizier

Parcours ludique : retrouvez les traces du passé de Saint-Lizier en rencontrant des personnages des différentes époques. 20 et 21 septembre Cité de Saint-Lizier Ariège

Tarif individuel : 2 €, tarif famille : 5 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Remonter le temps dans la cité

Parcours ludique à la rencontre du passé

Partez pour une aventure immersive à travers la cité, sur les traces de son histoire.

Au fil du parcours, des personnages venus du passé vous attendent pour vous faire découvrir les lieux autrement, entre anecdotes, jeux et surprises.

Une activité interactive et familiale, idéale pour petits et grands curieux !

Cité de Saint-Lizier 09190 Saint-Lizier Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie

© Bordes Nathanaël