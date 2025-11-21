Parcours Lumières d’Hiver Rhodes

Parcours Lumières d’Hiver

Parc de Sainte Croix Rhodes Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 17:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-26 2026-01-09 2026-02-01 2026-02-14 2026-03-02

Ce hiver, le parc animalier de Sainte-Croix vous ouvre ses portes tous les jours, pour vivre l’hiver comme vous ne l’avez jamais vu. Une expérience unique en Moselle à vivre en famille, en couple et entre amis. Sous la brume et le givre, la nature du parc révèle toute sa beauté. Observez les animaux dans leurs magnifiques pelages d’hiver et découvrez les comportements uniques de la saison des amours. Quand le jour s’éteint, la magie s’allume… Laissez-vous guider par la magie de notre nouveau sentier de lumières À la recherche de l’hiver. Une aventure pédagogique et pleine d’émotions où les esprits de la nature vous entraînent dans une quête inédite ! Cette année, Sainte-Croix vous invite à vivre la magie de Noël. Le parcours s’agrandit avec une nouvelle zone illuminée à la Ferme des Vents, où vous pourrez découvrir Noël à la Ferme un mini marché de Noël chaleureux avec artisans locaux, douceurs gourmandes et boissons chaudes à partager. Le billet comprend l’entrée au parc animalier (sauf 7 et 8/03).Tout public

30 .

Parc de Sainte Croix Rhodes 57810 Moselle Grand Est +33 3 87 03 92 05

English :

This winter, the Sainte-Croix animal park opens its doors to you every day, to experience winter like you’ve never seen it before. A unique Moselle experience for families, couples and friends. Under the mist and frost, the park’s natural environment reveals all its beauty. Observe the animals in their magnificent winter coats and discover the unique behaviors of the mating season. When the day fades, the magic begins? Let yourself be guided by the magic of our new trail of lights: In Search of Winter. An educational adventure full of emotion, where the spirits of nature lead you on an unprecedented quest! This year, Sainte-Croix invites you to experience the magic of Christmas. The trail expands with a new illuminated area at the Ferme des Vents, where you can discover Christmas on the Farm : a cosy mini-Christmas market with local craftspeople, gourmet treats and hot drinks to share. Ticket includes admission to the animal park (except 7 and 8/03).

German :

In diesem Winter öffnet der Tierpark von Sainte-Croix jeden Tag seine Tore, um den Winter zu erleben, wie Sie ihn noch nie gesehen haben. Ein einzigartiges Erlebnis im Département Moselle, das Sie mit der Familie, zu zweit oder mit Freunden genießen können. Unter Nebel und Raureif offenbart die Natur des Parks ihre ganze Schönheit. Beobachten Sie die Tiere in ihrem prächtigen Winterfell und entdecken Sie die einzigartigen Verhaltensweisen während der Paarungszeit. Wenn die Sonne untergeht, wird der Zauber entfacht? Lassen Sie sich von der Magie unseres neuen Lichtpfades leiten: Auf der Suche nach dem Winter. Ein pädagogisches und emotionales Abenteuer, bei dem die Geister der Natur Sie auf eine ganz neue Suche mitnehmen! Dieses Jahr lädt Sainte-Croix Sie ein, den Zauber der Weihnachtszeit zu erleben. Der Parcours wird um einen neuen beleuchteten Bereich in der Ferme des Vents erweitert, wo Sie Noël à la Ferme entdecken können: ein gemütlicher Mini-Weihnachtsmarkt mit lokalen Handwerkern, süßen Leckereien und heißen Getränken zum Teilen. Das Ticket beinhaltet den Eintritt in den Tierpark (außer 7. und 8.3.).

Italiano :

Quest’inverno, il parco degli animali di Sainte-Croix vi apre le porte tutti i giorni, per farvi vivere l’inverno come non l’avete mai visto prima. È un’esperienza unica in Mosella per famiglie, coppie e amici. Sotto la nebbia e il gelo, la bellezza naturale del parco si rivela in tutto il suo splendore. Osservate gli animali nei loro magnifici mantelli invernali e scoprite il comportamento unico della stagione degli amori. Quando il giorno svanisce, inizia la magia? Lasciatevi guidare dalla magia del nostro nuovo percorso di luci: Alla ricerca dell’inverno. Un’avventura educativa ricca di emozioni, dove gli spiriti della natura vi condurranno in una ricerca unica! Quest’anno, Sainte-Croix vi invita a vivere la magia del Natale. Il percorso è stato ampliato con una nuova area illuminata alla Ferme des Vents, dove potrete scoprire il Natale in fattoria : un accogliente mini-mercato natalizio con artigiani locali, dolciumi e bevande calde da condividere. Il biglietto comprende l’ingresso al parco degli animali (tranne il 7 e l’8/03).

Espanol :

Este invierno, el parque de animales de Sainte-Croix te abre sus puertas todos los días para que vivas el invierno como nunca antes lo habías visto. Es una experiencia única en Mosela para familias, parejas y amigos. Bajo la bruma y la escarcha, la belleza natural del parque se revela en todo su esplendor. Observe a los animales con sus magníficos abrigos invernales y descubra el comportamiento único de la época de celo. Cuando el día se desvanece, comienza la magia.. Déjese guiar por la magia de nuestro nuevo sendero de luces: En busca del invierno. Una aventura educativa llena de emoción, donde los espíritus de la naturaleza le guiarán en una búsqueda única Este año, Sainte-Croix le invita a vivir la magia de la Navidad. El recorrido se ha ampliado para incluir una nueva zona iluminada en la Ferme des Vents, donde podrá descubrir la Navidad en la Granja : un acogedor mini mercado navideño con artesanos locales, dulces y bebidas calientes para compartir. El billete incluye la entrada al parque de animales (excepto los días 7 y 8/03).

L’événement Parcours Lumières d’Hiver Rhodes a été mis à jour le 2025-10-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG