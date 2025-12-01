Parcours lumineux et sonore à Bruay-sur-l’Escaut Bruay-sur-l’Escaut

Parcours lumineux et sonore à Bruay-sur-l’Escaut

Parcours féérique et musical inspiré de L’Étrange Noël de Monsieur Jack, dès le 13 décembre 2025 au parc du CCAS, pour émerveiller petits et grands.

English :

A magical musical journey inspired by Mr. Jack?s Strange Christmas, from December 13, 2025 in the CCAS park, to delight young and old alike.

