Informations pratiques

Borce

Parc’Ours Marché nocturne du parc

Borce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Marché d’artisants locaux, chanrs béarnais, boissons et snacks pour un moment de convivialité ! Rencontre des rapaces nocturnes avec l’association BHC Animals.

19h visite guidée nocturne et exclusive du Parc en supplément. .

Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 73 46 09

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English : Parc’Ours Marché nocturne du parc

L’événement Parc’Ours Marché nocturne du parc Borce a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn