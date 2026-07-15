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AGENDA · Borce

Parc’Ours Marché nocturne du parc Borce

mardi 18 août 2026 · Borce

Parc’Ours Marché nocturne du parc Borce

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
64490 Borce
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
19 19 19 Tarif de base plein tarif

Borce

Parc’Ours Marché nocturne du parc

Borce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Marché d’artisants locaux, chanrs béarnais, boissons et snacks pour un moment de convivialité ! Rencontre des rapaces nocturnes avec l’association BHC Animals.
19h visite guidée nocturne et exclusive du Parc en supplément.   .

Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 73 46 09 

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English : Parc’Ours Marché nocturne du parc

L’événement Parc’Ours Marché nocturne du parc Borce a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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