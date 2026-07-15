Parc’Ours Marché nocturne du parc Borce
mardi 18 août 2026 · Borce
Informations pratiques
Borce
Parc’Ours Marché nocturne du parc
Borce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Marché d’artisants locaux, chanrs béarnais, boissons et snacks pour un moment de convivialité ! Rencontre des rapaces nocturnes avec l’association BHC Animals.
19h visite guidée nocturne et exclusive du Parc en supplément. .
Borce 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 73 46 09
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English : Parc’Ours Marché nocturne du parc
L’événement Parc’Ours Marché nocturne du parc Borce a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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