Parcours Ménop’Osez ! Maison de quartier Bottière Nantes mardi 18 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 18:00 – 20:00

Gratuit : non Nous demandons une participation financière (calculée selon votre quotient familial) et l’adhésion à l’association (cotisation libre de 5 € minimum, valable pour l’année scolaire). Le prix varie selon le Quotient familial et nous offrons la possibilité de régler en 3 fois sans frais.Nous vous proposons au préalable d’échanger afin de s’assurer ensemble que notre Parcours répondra à vos attentes et que vous avez pris connaissance de tous les détails le concernant. Adulte, Senior – Age maximum : 99

La périménopause est bien plus qu’une étape biologique, c’est un moment de transformation et de renouveau.Trop souvent réduite aux symptômes, elle peut devenir une véritable opportunité d’épanouissement.L’association TRUST avec son action Ménop’Osez ! propose un parcours unique et innovant pour accompagner les femmes dès 40 ans dans cette transition en leur permettant de la traverser avec sérénité, confiance et vitalité, tout en valorisant leurs ressources naturelles.Au programme de ce parcours qui démarre le 4 novembre 2025 :???? 8 ateliers de 2h chacun, un mardi sur deux (hors vacances scolaires) de 18h à 20h, à la Maison de Quartier de la Bottière.???? Des temps d’échange, d’information, d’introspection et de création, animés par des expertes.???? Un groupe fixe de 8 femmes maximum pour créer un espace où chacune puisse se sentir en confiance et à sa place.?? Une progression ludique et bienveillante pour aborder tous les aspects de cette transition.Engagement demandé :???? Pour préserver la dynamique du groupe, nous demandons aux participantes de s’engager à suivre l’intégralité du parcours.Ce qui nous anime avant toute chose, c’est de changer de regard sur cette transition de vie, et de permettre aux femmes de la vivre de manière positive et épanouissante en s’entraidant et en s’encourageant.Les changements de cette période sont tellement nombreux.Nous proposons à toutes les femmes intéressées de ne pas les vivre isolée. ????

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://www.asso-trust.fr